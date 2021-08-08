2021/08/08 | 20:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشن روسيا والصين وخصوم آخرون هجمات مصممة لإتلاف أو تدمير الأقمار الصناعية الأمريكية والتدخل في تلك البنية التحتية الحيوية.يلقي جيم شوتو مراسل CNN نظرة حصرية على الطريقة التي تقاتل بها القوة الفضائية كل يوم للدفاع ضد هذه التقنيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاميرا CNN تلقي نظرة حصرية على قوة الفضاء الأمريكية الخاصة بصد الهجمات على الأقمار الصناعية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاميرا CNN تلقي نظرة حصرية على قوة الفضاء الأمريكية الخاصة بصد الهجمات على الأقمار الصناعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).