2021/08/08 | 20:07 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "شؤون الحرمين" تؤكد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/08 | 20:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("شؤون الحرمين" تؤكد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("شؤون الحرمين" تؤكد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).