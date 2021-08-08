وزارة الصحة توضح حقيقة فرض حظر للتجوال يوم الاحد المقبل في عموم العراق

2021/08/08 | 20:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة، الاحد، صدور اي قرار بخصوص فرض الحظر الشامل في البلاد، مبينة ان الانباء التي تحدثت عن ذلك غير صحيحة.

وقالت عضو الفريق الطبي والاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح لـNRT عربية اليوم (8 اب 2021)، ان "الانباء المتدوالة بشأن فرض حظر للتجوال يوم الاحد المقبل غير صحيحة،" مبينة انه "لم يصدر اي شيء لحد الان."

واضافت فلاح ان "الحظر الشامل يعتمد على مستجدات الموقف الوبائي وزيادة حالات الاصابات في البلد،" مؤكدة ان القرار يعود الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية."

ونشرت بعض وسائل الاعلام عن مصادر مطلعة بفرض حظر شامل يوم الاحد المقبل.

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