بسبب دراجة.. شاب يلقى مصيرا مأساويا في كربلاء

2021/08/08 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كربلاء

كشفت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الأحد، عن جريمة قتل لشاب يبلغ من العمر 15 عاماً تعرض لعدة طعنات بعد سرقة دراجته التي يستقلها.

وذكر بيان لإعلام شرطة كربلاء حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه "بعد أن أستخبر قسم مكافحة الإجرام بوجود جثة شاب مرمية في منطقة خان الربع ونظراً لأهمية الحادث وخطورته وجه قائد شرطة كربلاء بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الاجرام ومجموعة من الضباط والمنتسبين بالتعاون مع قسم التقنيات والمعلوماتية لكشف ملابسات الجريمة".

وأضاف ان "نتيجة الجهود المستمرة والعمل المتواصل من قبل فريق العمل وبعملية امنية وخلال ٤٨ ساعة فقط تم القبض على المتهم بعد جمع المعلومات الكافية عنه ونصب كمين محكم له في منطقة خان النص وبعد مواجهته بالأدلة والبراهين اعترف بقيامه بقتل المجنى عليه بعد أن قام بأستئجاره من منطقة باب طويريج ومن ثم وصل الى خان الربع حتى سولت له نفسة فقام بعدها بطعن الشاب بالآله الجارحة من أجل سرقة الدراجة التي كان يستقلها وهي من نوع (تك تك )".

وتابع البيان ان "اقوال المتهم صدقت قضائياً بالاعتراف كما اجري كشف الدلالة على محل الحادث بدلالته وجاء مطابق لاعترافاته الابتدائية والقضائية وتمت إحالته الى القضاء لينال جزائه العادل" .

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