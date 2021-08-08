الكاظمي والزرفي يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر

2021/08/08 | 20:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، والنائب عدنان الزرفي، أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل.وقال مكتب الكاظمي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الأخير، استقبل في مكتبه، اليوم الأحد، عضو مجلس النواب عدنان الزرفي، لبحث عدد من القضايا، وضرورة أن تتوحد الجهود …

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