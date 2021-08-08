طرق وجسور نينوى تباشر بمشروع اعمار جسر اسكي موصل

2021/08/08 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا/اعلنت مديرية طرق وجسور نينوى،اليوم الاحد.،عن الشر ع باعمار مشروع جسر اسكي موصل شمال غرب الموصل "وقال مدير طرق وجسور نينوى راضوان الشهواني في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/أن" الكوادر الهندسية والفنية شرعت باعمار جسر اسكي الموصل احد ابرز المشاريع الحيوية بعد خروجه عن الخدمة منذخمسة اعوام "./انتهى

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