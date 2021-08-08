ضمن خطة محرم.. عمليات بغداد تصدر توجيهاً للقوات الأمنية

2021/08/08 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، توجيهاً للقوات الأمنية يتعلق بنظام الإجازات البديل، وذلك ضمن الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم الحرام.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قيادة عمليات بغداد، وجهت بإلغاء نظام الاجازات البديل والعمل بنظام الثلاث وجبات لكافة ضباط ومنتسبي القوات الأمنية".وأشار المصدر إلى أن "ذلك يأتي ضمن الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم الحرام".

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