رئيس البرلمان يواصل اجتماعاته مع الجهات المعنية لمتابعة مطالب أهالي نينوى

2021/08/08 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

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يواصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماعاته مع الجهات المعنية لمتابعة مطالب أهالي نينوى أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة.

واجتمع رئيس مجلس النواب مع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، ودعا الى إعادة تأهيل أبنية البنك المركزي في محافظة نينوى، كما دعا الى إعادة التعامل مع شركات الصرافة المجازة قبل عام 2014 في المدن المحررة المدققة أمنياً أسوةً بالمحافظات الأخرى.

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