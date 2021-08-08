لأول مرة.. تعيين سعوديات في مناصب قيادية رفيعة برئاسة شؤون الحرمين

2021/08/08 | 20:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيّنت رئاسة شؤون الحرمين، الأحد، سعوديات في مناصب قيادية رفيعة للمرة الأولى في تاريخ الهيئة، بينهن مساعدتان للرئيس العام للهيئة، عبدالرحمن السديس.

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