صادقون تتحدث عن مهلة الكاظمي لأمانة بغداد ولجانه التحقيقية بشأن حرائق المستشفيات

2021/08/08 | 20:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن كتلة "صادقون" النيابية، محمد كريم البلداوي، الاحد، إن هناك "جهات" تسيطر على عمل أمانة بغداد، وان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاحظ ذلك، لهذا لم يتغير شيء بالرغم من انتهاء المهلة التي اعطاها الأخير للأمين علاء معن.

وقال البلداوي في تصريح لـNRTاليوم، (8 اب 2021)، ان "على الحكومة مؤشرات كثيرة، فلا يوجد لديها برنامج لادارة الملفات الخدمية والسياسية والامنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الاجتماعية، مما سبب خلالا كبيرا، منها المشكلة في امانة بغداد".

وأضاف، "فبعد استبدال الامين السابق منهل الحبوبي من قبل الكاظمي وهو احد الاختصاصين المعماريين، فوجئ واصطدم بعقبات كثيرة تتعلق بعمل الامانة وسيطرة جهات على عملها ومؤسساتها ومحاولة ادارة الملفات الموجودة فيها، مما اضطره إلى ان يقدم استقالته إلى الكاظمي".

وتابع البلداوي، انه "وبعد مجيء علاء معن لادارة أمانة بغداد تغيرت الامور كثيرا، وان المسؤول عندما يكون على السلطة والمنصب قد يعطي فرصة للاخرين للتدخل بشؤون المؤسسة والدائرة، وان الكاظمي لاحظ هذا المؤشر لكنه رغم انتهاء المهلة لم يتضح شيء، ولا نعلم حتى هذه اللحظة هل ان الكاظمي قد لاحظ تغييرا في العمل بالرغم من انه لم يتغير شيء في عمل الامانة".

وأكمل حديثه: "فهل تغير شيء ولا يعلمه المواطن، ام ان تأثير وضغوطات المتمثلين داخل الدولة والامانة هي التي اجبرته على ابقاء هذا الشخص، الذي قد يكون مقيدا ومكبلا بقيود لا يستطيع تجاوزها، وبالتالي يبقى الضعف واضحا في امانة بغداد".

وعن اللجان التحقيقية التي تشكلها الحكومة عقب الانفجارات وحرائق المستشفيات، أوضح البلداوي، ان "الحكومة لا تستطيع تجاوز التحديات، وان المواطن يشعر باليأس من تشكيل أي لجنة، فعندما يعلن عن تشكيل لجنة يقول الجميع بصوت واحد متفق عليه ان الموضوع ذاهب إلى التسويف، لان الحكومة غير قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها".

يذكر انه في 24 تموز الماضي، أمهل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمين بغداد علاء معن، مدة أسبوعين لمعالجة مشكلة النفايات في العاصمة.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان مقتضب، أن الأخير أمهل أمين بغداد 14 يوما للقيام بمعالجة فورية لمشكلة النفايات في احياء العاصمة.

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