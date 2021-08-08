ملف الانتخابات يتصدر اجتماعًا بين الكاظمي والزرفي

2021/08/08 | 20:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان، 8 آب/أغسطس، أنّ الأخير "استقبل في مكتبه، اليوم ، عضو مجلس النواب عدنان الزرفي، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا، وضرورة أنّ تتوحد الجهود كافة؛ من أجل مواجهة التحديات في مختلف قطاعات الدولة".

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وشهد اللقاء، وفق البيان، "التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتوفير متطلبات الدعم للمفوضية وبقية الأجهزة المعنية؛ للقيام بدورها في تأمين العملية الانتخابية وانسيابيتها".

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