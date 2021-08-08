مقتل شخص بنزاع عشائري في ميسان

2021/08/08 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل شخص بنزاع عشائري في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا وقع اليوم بين عشيرتين تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قضاء الكحلاء في ميسان".

وأضاف المصدر أن "النزاع اسفر عن مقتل شخص"، مشيراً الى أن "القوات الامنية تدخلت في محاولة لفض النزاع".

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