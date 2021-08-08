أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين

2021/08/08 | 20:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اعتبار يوم غد الاثنين، عطلة رسميّة، لمناسبة بداية العام الهجري.وذكرت الأمانة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نعلن اعتبار يوم غد الاثنين، 9- 8- 2021 عطلة رسميّة، لمناسبة بداية العام الهجري، الموافق للأول من شهر المحرم الحرام، للعام 1443 للهجرة".

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