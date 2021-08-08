2021/08/08 | 21:00 - المصدر: الايام نيوز

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ظهرت المقالة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن يوم غد الإثنين عطلة رسمية أولاً على الايام نيوز.

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