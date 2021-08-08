تعطيل الدوام الحكومي يوم غد

2021/08/08 | 21:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين لمناسبة بداية العام الهجري.

وقالت الامانة في بيان صحفي، “تُعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اعتبار يوم غد الإثنين، ٩/٨/٢٠٢١ عطلة رسميّة، لمناسبة بداية العام الهجري، الموافق، للأول من شهر المحرم الحرام، للعام 1443 للهجرة”.

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