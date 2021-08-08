“شؤون الحرمين” تؤكد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج

2021/08/08 | 21:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية اكتمال الاستعدادات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام سعد بن محمد المحيميد إنه جرى الاستعداد المبكر من خلال تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين.

وأضاف أنه “تم التأكد من جاهزية الإمكانات البشرية والآلية لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة، منوها إلى أنه “سيتم متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيلية من قبل القيادات لحظة بلحظة لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة”.

وأعلنت السعودية في وقت سابق من اليوم عن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة من الخارج تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في بيان أن تلقي طلبات العمرة من مختلف دول العالم سيجري اعتبارا من 9 أغسطس بطاقة استيعاب تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريا.

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