2021/08/08 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص امن الحشد يطيح بارهابيين اثنين خطرين في العاصمة بغداد المركز الخبري الوطني.

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