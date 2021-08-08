الموارد المائية: قطع إيران لنهرين أثر على نوعية المياه في شط العرب

2021/08/08 | 21:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأحد، أن قطع إيران لنهرين أثر على نوعية المياه في شط العرب، فيما شدد على ضرورة التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي لاستحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع.وقالت وزارة الموارد المائية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير الموارد المائية مهدي …

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