العراق يعلن عن عطلة رسمية

2021/08/08 | 21:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية، الاحد، ان يوم غد الاثنين عطلة رسمية لمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، (8 اب 2021)،، إن يوم غد الإثنين 9 آب 2021 يعتبر عطلة رسمية، لمناسبة بداية العام الهجري الموافق، للأول من شهر المحرم الحرام، للعام 1443 للهجرة.

كما وأعلن ديوان الوقف السني في وقت سابق من اليوم الاحد، ان يوم غد الإثنين غرة شهر محرم الحرام للعام الهجري 1443.

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