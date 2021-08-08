احدهما يخطط لتنفيذ تفجيرات بالعاصمة.. الإطاحة بإرهابيين خطرين ببغداد

2021/08/08 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الامن في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، القاء القبض على ارهابيين اثنين جنوب العاصمة بغداد وغربها.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "ارهابيين اثنين القي القبض عليهما على اثر عمليتين نوعيتين منفصلتين"، مبينة أن "احدهم يشغل منصب مسؤول مفرزة جنوبي بغداد، وساهم بالعديد من الهجمات الارهابية وكان يخطط لتفجيرات داخل بغداد".

وأضافت أن "الارهابي الثاني القي القبض عليه غربي بغداد ويعمل مسؤولا لنقل الارهابيين والانتحاريين لتنفيذ هجمات داخل العاصمة".

وأكدت أن "الارهابيين عرضا على القضاء بعد تدوين اقوالهما لينالا جزائهما العادل".

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