احتراق معرض للسيارات في البصرة

2021/08/08 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

احترق معرض للسيارات في البصرة، اليوم الاحد، لاسباب غير معروفة.

وقال مصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني حاولت اخماد الحريق، الا انه امتد الى المعارض المجاورة".

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