مصرع شابين غرقا في ذي قار

2021/08/08 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بأن شابين اثنين لقيا حتفهما غرقا في أحد الأنهر أثناء السباحة في ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "شابين اثنين من مواليد 2003 و2004 على التوالي، غرقا بأحد أنهر قضاء الفجر أقصى شمالي محافظة ذي قار أثناء تعلمهما السباحة".

وبين أنه "تم انتشال جثة أحدهما، فيما لم يعثر على جثة الآخر وتواصل القوات الأمنية البحث عنها لغرض انتشالها".

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