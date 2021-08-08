الغزي يبحث مع السفير الإيراني الملف المائي بين البلدين

2021/08/08 | 21:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، مع السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، اليوم الاحد، جُملة من الملفات المشتركة بين البلدين.وأكد الجانبان، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للأمين العام لمجلس الوزراء، على “أهمية تنمية الشراكة القائمة بين بغداد وطهران وتوسيع أوجه التعاون بينهما وتنويع مجالاته بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي […]

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