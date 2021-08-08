توب 5: طالبان تواصل تقدمها.. وأرباح أرامكو والوداع الأخير لدلال عبدالعزيز

2021/08/08 | 21:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مؤشرات تنذر بالسوء في أفغانستان مع تقدم طالبان، واستدعاء السودان سفيره لدى إثيوبيا، وإعلان أرامكو تضاعف أرباحها، وجنازة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، وصولا إلى لحظة بكاء ميسي خلال مؤتمر وداع برشلونة… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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