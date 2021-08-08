التجارة العراقية: برنامج السلة الغذائية ساهم بانخفاض أسعار السوق

2021/08/08 | 21:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأحد، أن برنامج السلة الغذائية ساهم بانخفاض أسعار السوق المحلية.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "الوزارة لديها برنامج وخطة تسويق واضحة وكبيرة"، مبينا …

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