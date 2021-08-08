الغزي يؤكد للسفير الايراني على ضرورة وضع معالجة للعلاقة المائية بين الجهات المعنية في البلدين

2021/08/08 | 21:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، مع السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، اليوم الاحد، جُملة من الملفات المشتركة، فيما اكد ضرورة وضع معالجة للعلاقة المائية بين الجهات المعنية في […]

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