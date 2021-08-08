طقس العراق.. ارتفاع في درجات الحرارة تصل لنصف الغليان في هذه المناطق

2021/08/08 | 21:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس، الاحد، إلى ارتفاع في درجات الحرارة تصل لنصف الغليان في مناطق من مدن الجنوب والوسط خلال الأيام المقبلة.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة اليوم، (8 اب 2021): "استقرار في الاجواء خلال هذا الاسبوع في مدن البلاد كافة".

وأوضح، ان "درجات الحرارة تنخفض يومي الاثنين والثلاثاء في وسط وشمال العراق، وتعود لترتفع في كافة المدن قبل نهاية الاسبوع لتصل إلى الخمسين مئوية في مناطق عديدة من مدن الجنوب والوسط لفترة تمتد ما بين 3-5 أيام".

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