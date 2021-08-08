ضرورة مسرح الحقيقة، ضرورة بريشت.. - حكمت الحاج

2021/08/08 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج منذ أن كتب "تزفيتان تودوروف" عن "برتولد بريشت" في كتابه "نقد النقد"، وكتب "رولان بارت" في كتابه "بارت بقلمه" أنّه في كل أعماله حاول جاهدا أن يصل إلى ما وصل إليه "بريشت"، صار المسرحي والشاعر الألماني صاحب نظرية المسرح الملحمي، حديث النقد والنقاد في الغرب.لا يتعارض الفن مع الطبيعة، ولا الأدب مع الخطاب اليومي، فكل طرف يتحوّل إلى الآخر.



وتجد الكتابة ذاتها مندرجة في شبكة من العلاقات بين الخطابات، و ......





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