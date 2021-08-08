منتسب في الجيش العراقي يهدد بحرق نفسه.. ورسول يؤكد لـ

2021/08/08 | 21:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب انتشار مقطع فيديو لمنتسب في الجيش العراقي مقطوع اليد، وهو يهدد بإحراق نفسه احتجاجا على "عدم تنفيذ رئيس الوزراء لوعوده"، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، الأحد، لقناة "الحرة" أنه "سبق أن التقى مع هذا المنتسب عدة مرات للوقوف على أوضاعه".

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