الديوانية تعلن زوال خطر الانفلونزا عن حقول الدواجن

2021/08/08 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الأحد، زوال خطر الانفلونزا عن حقول الدواجن، في المحافظة.

وقال مدير المستشفى البيطري في المحافظة، عادل الشبلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد الاصابات التي ضربت الدجاج في حقول الدواجن بمحافظة الديوانية وبقية المحافظات وبعد المتابعة الجيدة والدقيقة واليومية واتخاذ الاجراءات المطلوبة انحسرت هذه الاصابات وغابت في عدد من المحافظات".

وأضاف: "نطمئن اصحاب الدواجن بانتهاء الخطورة والضرر ، لكن مع ضرورة الالتزام بكل الارشادات والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية المعنية".

وأشار الشبلي، إلى "اهمية الالتزام بمنع الدجاج المستورد فان الاصابات بالعادة تأتي من خلاله".

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