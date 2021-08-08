حكيم شاكر ينفي التوصل لاتفاق مع الفيصلي الأردني

2021/08/08 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى المدرب العراقي حكيم شاكر، اليوم الاحد، الانباء التي تحدثت عن توصله لاتفاق مع إدارة نادي الفيصلي للإشراف عليه خلفا للمستقيل المدرب حسام السيد.

وقال لوكالة (بغداد اليوم)، انه "ليس هناك اي انباء تشير الى هذا الموضوع".

يأتي النفي بعد تداول خبر التعاقد مع الفيصلي بعدة مواقع اخبارية و بشبكات التواصل الاجتماعي.

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