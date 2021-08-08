العثور على صورة للملك فيصل الثاني وعملة معدنية قديمة داخل قنينة بجانب مرقد الامام علي الغربي بميسان

2021/08/08 | 21:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي صوراً لقنينة وجدت بجانب مرقد الامام علي الغربي في ميسان بعد هدمه لاعادة بنائه ، وجدت بداخلها بعد فتحها من قبل القائمين على ادارة المرقد صورة للملك فيصل الثاني وعملة معدنية قديمة وورقة محفوظة في قماش مشمع كتبت فيها اسماء المتبرعين والعاملين والمشرفين على بناء المرقد آنذاك"./انتهى

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