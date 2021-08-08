حكيم شاكر يدرب نادي الفيصلي الأردني

2021/08/08 | 21:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وافق مجلس إدارة نادي الفيصلي مساء اليوم الأحد، على قبول اعتذار الجهاز الفني بقيادة السوري حسام السيد عن مواصلة مهمته في قيادة فريق كرة القدم .

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وتقرر التعاقد مع المدير الفني العراقي حكيم شاكر الذي سيصل إلى عمان بعد غد الثلاثاء لتولي قيادة الفريق.

وكان الفيصلي خسر مؤخرا امام سحاب "1-2" في بطولة دوري المحترفين ليتراجع رابعا برصيد "23" نقطة".

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