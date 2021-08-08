محاولة اغتيال جديدة تشعل الغضب.. والسلطات تراجع كاميرات المراقبة

2021/08/08 | 21:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

من جولتين، شهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، تظاهرة غاضبة على خلفية محاولة اغتيال ناشط في المدينة من قبل مسلحين مجهولين.

تعرض الناشط التميمي إلى محاولة اغتيال قرب منزله وسط مدينة الكوت

وتعرض الناشط قاسم بهلول التميمي إلى إطلاق نار، مساء السبت 7 آب/أغسطس، داخل سيارته لدى وصوله إلى منزله في منطقة الفلاحية في الكوت، من قبل مسلحين يستقلان دراجة نارية، وفق ضابط في الشرطة.

وقال الضابط الذي اشترط عدم كشف هويته، في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ الناشط "أصيب برصاصتين في منطقة البطن"، مبينًا أنّ الناشط "يرقد الآن في مستشفى الكرامة، بحالة مستقرة، بعد أنّ خضع إلى تداخل جراحي".

ويعتبر التميمي من الناشطين البارزين في تظاهرات المحافظة، وقد تعرض إلى الاعتقال على خلفية نشاطه، قبل أن يطلق سراحه في وقت سابق، وفق مقربين منه.

وأثارت الحادثة، مجددًا، مطالب محاسبة المسؤولين عن عمليات الاغتيال والترهيب و"إنهاء الإفلات من العقاب"، إذ تظاهر العشرات في ساعات الصباح الأولى في فلكة تموز وسط مدينة الكوت وقطعوا بعض الشوارع القريبة، قبل أنّ تشهد المدينة تظاهرة ثانية مساءً.

ويتهم الناشطون ميليشيات وجهات على صلة بفصائل الحشد الشعبي بالمسؤولية عن عمليات الاغتيال في مدن الوسط والجنوب.

وتجري عمليات القتل علنًا وتلتقطها كاميرات المراقبة، دون محاسبة المسلحين حتى مع إمكانية تعقبهم ومعرفة هويتهم، ليعاد السيناريو مرة أخرى.

ويثير تصاعد موجة الهجمات على النشطاء والصحافيين، القلق بشأن ما تبقى من حركة الاحتجاج التي طالبت بالإطاحة بالنظام الذي تشكله الولايات المتحدة والجماعات المسلحة المدعومة من إيران.

وأكّد الضابط لـ "الترا عراق"، إنّ "القوات الأمنية شرعت بعملية تحقق من سجلات كاميرات المراقبة في منطقة الحادثة ومركز المحافظة لكشف ملابسات الجريمة وتعقب الجناة"، موضحًا أنّ "ذلك يجري في سياق لجنة تحقيقية تشكلت بمشاركة قيادة شرطة واسط، وفريق من الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات".

كما أشار، إلى أنّ "توجيهات أمنية عليا صدرت بعدم اعتراض طريق المتظاهرين أو الاحتكاك معهم، واحتواء الغضب في المحافظة، لمنع تفاقم الأحداث، مؤكدًا أنّ "مدينة الكوت لم تشهد إجراءات مشددة أو حواجز أمنية في الطرق الداخلية".

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