2021/08/08 | 22:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العمليات المشتركة تعلن إحباط أكثر من 18 عملية لاستهداف أبراج الطاقة خلال أسبوعين » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 22:21

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