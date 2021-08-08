2021/08/08 | 22:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكل المد العالي الذي غمر ساحة سان مارك الشهيرة في البندقية ليلة السبت أعلى منسوب مياه صيفي منذ أكثر من 25 عامًا، بحسب ما أفاد به ألفيس بابا، رئيس مركز رصد المد والجزر في البندقية لشبكة CNN يوم الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. سياح البندقية يستمتعون بأعلى موجة فيضان صيفي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. سياح البندقية يستمتعون بأعلى موجة فيضان صيفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).