احتراق 15 سيارة في البصرة.. والدفاع المدني يوضح الحادث

2021/08/08 | 22:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الدفاع المدني في البصرة، العميد الحقوقي تحسين علي ساري، الاحد، احتراق 15 سيارة متنوعة في حادث حريق المعرض الدولي لتجارة السيارات.

وقال ساري، في تصريح لـNRTاليوم، (8 اب 2021)، انه في "الساعة 9:45 مساء هذا اليوم الاثنين حصل حادث حريق في المعرض الدولي للسيارات الواقع في شارع الوفود مركز محافظة البصرة".

وأوضح، ان "الحريق أسفر عن احتراق 15 سيارة متنوعة وقامت فرق الدفاع المدني باخماد النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها للبنايات المجاورة".

وأشار ساري، إلى ان "الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية وستتولى مديرية الأدلة الجنائية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث".

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