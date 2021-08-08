التجارة تعلن تسلم 100 مليار دينار كدفعة ثالثة من مستحقات الفلاحين

2021/08/08 | 22:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، الأحد، استلام الدفعة الثالثة من مستحقات الفلاحين و المسوقين لمحصول الحنطة لعام 2021 .وذكرت الوزارة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المبلغ الذي تم استلامة اليوم من وزارة المالية كدفعة ثالثة من مستحقات مسوقي الحنطة بلغ مئة مليار دينار عراقي”.وأضاف، أن “المبلغ سيتم …

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