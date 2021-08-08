2021/08/08 | 22:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخنجر يقرر رعاية موهبة النحات خليل خميس: مستعدون لدعم كل مبادرة تخلد رمزا من رموز العراق

قرر زعيم تحالف عزم خميس الخنجر، اليوم الأحد، رعاية موهبة النحات خليل خميس وتبني اعماله الوطنية.

وضمن ضمن مبادرة دعم المبدعين من أصحاب المواهب الفنية وتثمين جهودهم وإيلائهم ما يستحقونه من إهتمام وتشجيع، استضاف الخنجر الفنان خليل خميس الذي قام بنحت تمثال أسطورة الكرة العراقية والعربية النجم أحمد راضي ونصبه في منطقة اليرموك ببغداد.

وعبر زعيم تحالف عزم عن شكره وتقديره لتلك الروح الوطنية العالية التي تستحق التكريم والإشادة، فيكا أكد استعداده لتقديم الدعم والإسناد لكل مبادرة تخلد رمزا من رموز العراق في مختلف المجالات.

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