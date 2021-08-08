بالصور.. موكب جنائزي في بيروت تكريما لذكرى ضحايا انفجار المرفأ

2021/08/08 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق موكب جنائزي، مساء الأحد، من مرفأ العاصمة اللبنانية ليجوب الأحياء المحيطة به ووسط بيروت بعد أيام قليلة على إحياء الذكرى الأولى للانفجار الهائل الذي أودى بما يزيد على 200 شخص.

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