2021/08/08 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن الناطق باسم الخارجية احمد الصحاف عن توقيع صيغة الترتيب الاداري مع بعثة الاتحاد الاوروبي بشأن مراقبة الانتخابات في العراق./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تعلن توقيع صيغة الترتيب الاداري مع بعثة الاتحاد الاوروبي بشأن مراقبة الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تعلن توقيع صيغة الترتيب الاداري مع بعثة الاتحاد الاوروبي بشأن مراقبة الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).