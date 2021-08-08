حكيم شاكر مدربا للفيصلي الاردني

2021/08/08 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قررت ادارة نادي الفيصلي الاردني التعاقد مع المدرب العراقي حكيم شاكر لتولي قيادة الفريق ، بعد قبولها اعتذار الجهاز الفني بقيادة السوري حسام السيد، عن مواصلة مهمته في قيادة الفريق، بعد الخسارة المفاجئة امام سحاب (1-2)، في الجولة 12 لبطولة دوري المحترفين.ولم يعلن الفيصلي عن الجهاز التدريبي المعاون لشاكر ، الذي سيصل الى عمّان بعد غدٍ الثلاثاء ، وقد يتم الكشف عنه في الايام المقبلة.ويخوض الفيصلي الأربعاء المقبل لقاءً سهلا أمام البقعة متذيل الترتيب بلا نقاط، في الجولة 13 من بطولة دوري المحترفين.وتراجع الفيصلي للمركز الرابع بعد الخسارة امام سحاب حيث توقف رصيده النقطي عند 23 نقطة ليتأخر بفارق 6 نقاط عن الوحدات المتصدر./انتهى9

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