2021/08/08 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاثة عروض مسك ختام مهرجان العراق الوطني الزيدي يحصد جائزة نقاد المسرح عن ميت مات بغداد- ياسين ياس تحت شعار (المسرح حياة) اختتمت امس الاول السبت وبحضور وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، فعاليات مهرجان العراق الوطني للمسرح والذي نظمته نقابة الفنانيين العراقيين بالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح ..وشهد حفل الختام ثلاثة عروض مسرحية […]

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