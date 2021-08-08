2021/08/08 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرّب الأولمبي يعلن القائمة النهائية للمعسكر الخارجي المنتخب الوطني يغادر إلى أسبانيا وينهي تدريباته على أرض الشعب بغداد- الزمان وغادر منتخبنا الوطني امس الاحد عبر طائرة للخطوط الجوية العراقية إلى إسبانيا للدخول في معسكرٍ تدريبي هناك بقيادة المدرب الهولندي أدفوكات في التجمع الرسمي الأول للمنتخب مع المدرب الجديد الذي سيقود أسود الرافدين في التصفيات النهائية […]

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