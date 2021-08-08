2021/08/08 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة بغداد ترفع تمثالاً لأحمد راضي لغياب الموافقات ونادي الكرخ يرغب بإستقباله بغداد – الزمان رفعت امانة بغداد الجمعة تمثالا للكابتن الراحل احمد راضي تم وضعه في احد شوارع منظقة اليرموك بدون اخذ الموافقات الرسمية واثر ذلك اصدرت جمعية الفنانين التشكييلين العراقيين بيانا قالت فيه(اصدرت امانة بغداد الجمعة قرارا برفع تمثال يجسد شخصية الراحل اسطورة […]

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