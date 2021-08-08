إجابة من الصحة.. كم نسبة الملقحين بكورونا قياساً بالمطلوب؟

2021/08/08 | 22:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، أن نسب المواطنين الملَحقين بكورونا، تبلغ 6 في المئة، من النسبة الكلية المراد تحقيقها.

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وقال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، في تصريح للقناة الرسمية، تابعه "ناس"، (8 آب 2021)، إن "الأرقام تشير حالياً إلى تلقيح أكثر من مليوني شخص، في حين أن المطلوب تلقيح 24 مليون شخص، وهذا لا يشكل مناعة مجتمعية، إذ المطلوب هو تلقيح ما نسبته بين 75 – 85 في المئة، وهذا طموح نسعى لبلوغه نهاية هذا العام".ورد الحلفي على الكتابات المتداولة، بشأن حاجة الوزارة إلى 16 عاماً لإنجاز برنامج التلقيح، قائلاً: إن "جرعات التطعيم ستصل تباعاً في ظل الإقبال الجماهيري عليها، سنتمكن من تحقيق الهدف".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، أن منحة الولايات المتحدة من لقاح فايزر، والمتمثلة بـ 500 ألف جرعة، ستصل إلى البلاد، ألأسبوع المقبل.





وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي للقناة الرسمية، وتابعها "ناس" (8 آب 2021) إن "500 ألف جرعة من لقاح فايزر، وهي من الولايات المتحدة ستصل إلى العراق، يوم السبت المقبل، فضلاً عن قرب وصول منحة من الصين تتمثل بـ 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم".

ولفت إلى أنه "من المقرر وصول 18 مليون جرعة لقاح فايزر للعراق، إلى نهاية هذا العام، بالإضافة إلى 14 مليون جرعة لقاح من سينوفارم الصيني، وهي تكفي لتلقيح العدد المطلوب من المواطنين".

وكشفت وزارة الصحة، الأحد، عن قرب إصدار شهادة تطعيم دولية صعبة التزوير، يعمل بها داخل وخارج العراق.

وقال مدير الصحة العامة، رياض عبد الأمير الحلفي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (8 اب 2021): إن "الوزارة بصدد إصدار شهادة التطعيم الدولية، وستكون صعبة التزوير لكونها تحمل باركوود، وشكل الشهادة محط دراسة فإما أن تكون مثل ورقة الفحص أو أن تكون على شكل بطاقة، ونفضل أن تكون على شكل بطاقة باج حتى يسهل حملها، وسيعمل بها داخل وخارج العراق".

وأضاف، أن "الوزارة بصدد مناقشة الجهات التي نفرض عليها هذه البطاقات التلقيحية، إذ ستحدد الفئات حسب الوضع الوبائي وستكون الفئات حسب نسبة الملقحين".

ويأتي ذلك، بعد أن أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، الجمعة، إحالة موظفة إلى القضاء، بسبب ’تزوير’ كارتات لقاحات كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (6 آب 2021) إنه "تمت إحالة موظفة في مركز صحي السيدية للرعاية الصحية الاولية الى القضاء لمنحها كارتات تلقيح لبعض المواطنين بدون اخذهم اللقاح فعليًا".

وأضافت، أن "هناك لجان تحقيقية اخرى سيتم بعد انجازها احالة موظفين آخرين مع مدرائهم الذين لم يبلغوا عليهم".

وطلبت الدائرة من المواطنين "التبليغ عن اي خرق بعملية التلقيح عن طريق الخطوط الساخنة المثبتة في المؤسسات الصحية".

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