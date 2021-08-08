تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة العام الهجري الجديد

2021/08/08 | 22:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الأمانة العامة العطلة بمناسبة العام الهجري الجديد

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مجلس الوزراء، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة الأول من شهر محرم، مطلع العام الهجري الجديد.

وذكر بيان للأمانة العامة، 8 آب/أغسطس، أنّ الحكومة "قررت اعتبار يوم غد الإثنين 9 آب/أغسطس، الموافق للأول من شهر المحرم الحرام للعام 1443 للهجرة، عطلة رسميّة بمناسبة العام الهجري الجديد".

وأعلن ديوان الوقف السني، في وقت سابق، يوم الإثنين غرة شهر محرم الحرام للعام الهجري 1443.

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