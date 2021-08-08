2021/08/08 | 23:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قصف مدفعي تركي يستهدف مناطق عدة في دهوك » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 23:01

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