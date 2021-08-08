الصحة تكشف عن نسبة الملقحين بكورونا قياساً بالمطلوب

2021/08/08 | 23:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، أن نسب المواطنين الملَحقين بكورونا، تبلغ 6 في المئة، من النسبة الكلية المراد تحقيقها.وقال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، في تصريح للقناة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “الأرقام تشير حالياً إلى تلقيح أكثر من مليوني شخص، في حين أن المطلوب تلقيح 24 مليون …

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