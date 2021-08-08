الغزي يطالب الحكومة بتوفير الامن الانتخابي

2021/08/08 | 23:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب عضو الهيئة العامة للمجلس الاعلى الاسلامي، امين الغزي، اليوم الاحد، الحكومة بتوفير الامن الانتخابي ليشعر المرشح بالامان في سير العملية، موضحا ان دعوة الشيخ حمودي لمؤتمر الميثاق الوطني جاءت بسبب شعوره الخطر على الانتخابات.وقال الغزي في برنامج حصاد الايام، ان “دعوة الشيخ حمودي لمؤتمر الميثاق الوطني جاءت بسبب شعوره الخطر على الانتخابات”، […]

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